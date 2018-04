Le patron de la confiserie Joris dans Big Boss: “Nous produisons nos produits comme il y a 70 ans”

Ce lundi, c’est Hans Van den Driessche, le patron de la confiserie berchemoise Joris qui a été mis à l’honneur dans l’émission Big Boss. Alors que quatre autres confiseurs ont fermé leurs portes ces dix dernières années, l’entreprise résiste et produit chaque jour sept tonnes de bonbons.

Près de 90% du chiffre d’affaires de la confiserie est réalisé en Belgique, les 10% restants proviennent des pays limitrophes comme les Pays Bas, l’Angleterre ou la France. “Notre force est de ne pas faire de compromis par rapport à la tradition. On évolue, mais nos matières premières, notre mode de fabrication et notre manière d’emballer restent identiques“, indique, dans le reportage, Diederik van den Driessche, membre de la direction. Son père, Hans Van den Driessche, incarne la troisième génération à la tête de la confiserie et a repris l’entreprise créée par son grand-père à Berchem-Sainte-Agathe en 1938.

Contrairement à d’autres entreprises, l’objectif de la confiserie Joris n’est pas d’absolument grandir en taille. Pourtant, en magasin, elle parvient à tenir la dragée haute à des géants économiques comme Haribo.”Si on peut grandir, on le fait. Mais ce n’est pas un objectif en soi. Si on a une vente importante, on a une vingtaine de personnes pour travailler et on gagne de l’argent, pourquoi cela ne suffirait pas? D’abord la qualité et après la quantité: c’est aussi notre objectif. Nous avons une clientèle très très fidèle. Ils aiment Joris. Ils cherchent Joris. Ils aiment notre qualité et nos produits différents de nos concurrents”, souligne Hans Van den Driessche.

“Nos produits sont des bonbons vintage!”

Depuis la création de l’entreprise, même les sachets d’emballage sont restés identiques. Pour son patron, cette tradition est clairement devenu un point fort. “Tout le monde cherche aujourd’hui des produits vintage. Et bien nos produits sont des bonbons vintage, produits comme il y a 70 ans! Ce sont les mêmes goûts et la même qualité, et on voit aux lettres qu’ont reçoit que le consommateur aime encore plus notre qualité qu’il y a 10 ans “, insiste le patron de Joris.