Patrick Dewael a pratiqué un déminage en douceur

Cet après-midi, le président de la Chambre, Patrick Dewael (Open VLD) a trouvé une manière de contourner la présence du nouveau député Vlaams Belang, Dries Van Langenhove. Fabrice Grosfilley analyse la situation.

“C’est un déminage en douceur car Patrick Dewael savait que cela pouvait dégénérer. Si Dries Van Langenhove avait été à ses côtés, il y aurait forcément eu des protestations du côté des francophones avec des contre-protestations du côté de Belang et certainement de la part de la N-VA. Patrick Dewael a lui-même boudé le fauteuil présidentiel. Personne n’était au courant et j’ai pu voir la stupéfaction de Dries Van Langenhove qui n’a pas été mis en lumière mais il a été quand même été applaudi par son parti et par certains députés N-VA lors de sa prestation de serment.”