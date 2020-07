Patrick De Corte : “On espère que la Foire du midi sera toujours comme avant”

Patrick De Corte, le représentant des forains, s’est réjoui de l’organisation de la Foire du midi entre le 1er et le 30 août. Il était au micro de Fabrice Grosfilley dans Toujours plus d’Actu.

Les forains ont poussé un ouf de soulagement lorsqu’ils ont appris que la Foire du midi pourrait se tenir au niveau des Arts et Métiers.

►La Foire du midi aura lieu en août

“Nous sommes heureux de pouvoir refaire notre métier et la Foire du midi qui est la plus belle chose. La foire sera de la porte de Hal à la porte d’Anderlecht mais nous discutons toujours avec la ville. Le principal est de pouvoir ouvrir la Foire. j’ai toujours eu un espoir. Beaucoup de gens n’y ont pas cru mais nous y sommes arrivés.”

Les forains ont encore une réunion vendredi pour déterminer les mesures exactes de l’ouverture. “On fera tout ce qu’il faut faire. On sera obéissant. Il faut que tout soit tip top. Tout le monde doit se sentir en sécurité. On espère que la Foire sera toujours comme avant mais on ne sait pas où on va. Les conditions sont particulières mais l’important est de retravailler.”

V.Lh. – Photo: BX1