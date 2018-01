Le passager qui a agressé une conductrice de la STIB à coups de poing en détention préventive

Nous vous en parlions ce week-end, ce vendredi 5 janvier vers 18h une conductrice de la STIB a été agressée par un passager à Watermael-Boitsfort. Le suspect âgé de 20 ans a été placé en détention préventive.

Les faits se sont produits vendredi dans un bus de la STIB à hauteur de la place Léopold Wiener à Watermael-Boitsfort. D’après les premiers témoignages, un individu a agressé la conductrice du bus en lui portant plusieurs coups de poing. Pendant l’altercation, la victime est parvenue à pousser sur le bouton SOS. Les services de sécurité de la STIB sont rapidement intervenus et le suspect a été arrêté par la zone de police Marlow.

La victime, en incapacité de travail, a été transportée à l’hôpital afin de recevoir les soins nécessaires. Ses jours ne sont pas en danger.

Le parquet a été informé et a chargé un juge d’instruction de l’enquête et a requis un mandat d’arrêt. Le suspect V.L., né en 1998, a été inculpé et placé en détention préventive par le juge d’instruction.

Photo: archive Belga