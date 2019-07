Pas de métro à Bruxelles entre Yser et Elisabeth le week-end prochain en raison de travaux

Aucun métro ne circulera entre les stations Yser et Elisabeth sur les lignes 2 et 6 lors du week-end prochain, annonce mardi la société de transports en commun à Bruxelles, la Stib. La raison: les travaux effectués dans le tunnel Léopold II.

Les travaux du tunnel routier Léopold II, opérés par Bruxelles Mobilité, visent notamment à y installer de nouvelles issues de secours. Le week-end des 27 et 28 juillet, ils seront réalisés au-dessus du tunnel de métro et nécessiteront l’interruption de la circulation des métros entre Yser et Elisabeth, explique la Stib.

Celle-ci profitera de l’occasion pour effectuer des travaux de signalisation à la station Elisabeth. Des bus effectueront le trajet entre les deux stations. Les lignes de bus 13 et 87 seront en outre prolongées jusqu’à la station Yser samedi et dimanche.

Belga