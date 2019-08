Parquet de Bruxelles : “Le décès de la militante Binta Sagna est une mort naturelle”

Le parquet de Bruxelles a confirmé, mercredi vers 17h30, que le décès de Binta Sagna est naturel. Suite à la découverte du corps de celle-ci chez elle à Bruxelles mardi soir, le laboratoire de la police fédérale et un médecin légiste avaient été requis car la cause du décès n’était pas claire. La militante franco-sénégalaise avait été classée en 2017 comme l’une des personnes les plus influentes du continent africain.

“Nous pouvons confirmer qu’il s’agit d’un décès naturel”, a informé mercredi vers 17h30 le parquet de Bruxelles, après avoir déclaré que des investigations étaient en cours dans le cadre du décès de Binta Sagna. “Vu le jeune âge de la victime et vu le fait que la cause du décès n’était pas claire, le parquet a été avisé. Le laboratoire de la police fédérale et un médecin légiste ont été désignés afin de déterminer la cause du décès”, avait expliqué un peu plus tôt mercredi le parquet de Bruxelles.

Le corps sans vie de Binta Sagna, Sénégalaise née en France, fondatrice de l’agence “La Sénégauloise”, a été découvert à son domicile à Bruxelles mardi. Via son agence, Binta Sagna avait créé un réseau de femmes africaines qui gèrent des projets et des événements d’envergure internationale.

En 2017, une publication réputée de Johannesbourg (Afrique du Sud), “Tropics Magazine”, l’a classée parmi les “365 leaders qui font l’Afrique”, suite à la campagne “#African DOers” qui a répertorié les figures marquantes de l'”afro-optimisme”, autrement dit qui œuvrent à redorer l’image du continent africain.

Binta Sagna était aussi une militante féministe, soutenant les femmes qui ont des défis, des ambitions et des projets, et les encourageant à se moquer des stéréotypes féminins.

