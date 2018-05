Parc royal en fête, foodtrucks, Electro Night… : le programme de la fête de l’Iris

Pour la première fois, les institutions européennes participent aux festivités.

Outre le soleil et les terrasses bien orientées, de nombreuses activités attendent les Wallons et les Bruxellois ainsi que leurs visiteurs le week-end des 5 et 6 mai. Fête de l’Iris, journée portes ouvertes des institutions européennes,… Les citoyens n’auront que l’embarras du choix pour occuper leurs samedi et dimanche.

Une sélection de communes sera mise en lumière: Watermael-Boitsfort, Uccle, Ixelles et Auderghem.

Les institutions européennes à la fête

Visites guidées, stands d’information, activités interactives, débats, concerts, expos… Pour la première fois, les institutions européennes participent aux festivités et proposent de découvrir les rouages de l’Union européenne à travers une journée portes ouvertes, le samedi 5 mai. Une attention particulière sera portée à l’Année Européenne du Patrimoine Culturel.

Foofdtruck à la place des Palais

De nombreux food trucks envahiront tout le quartier de la place des Palais ces samedi et dimanche de 12h à 18h.

L’Electro Night dès 18h

Le 5 mai en soirée, la traditionnelle Electro Night sur la place des Palais clôturera la première journée. Les concerts se dérouleront Place des Palaiset reprennent cette année des têtes d’affiche belges et internationales. C’est gratuit et ça commence à 18h.

Village à thèmes pour dimanche

Le lendemain, l’art de rue sera mis à l’honneur et différents villages à thèmes seront ouverts au public dans le Parc de Bruxelles. Animations sportives, culturelles ou patrimoniales, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. L’art de rue sera également mis à l’honneur avec des performances et des spectacles qui enchanteront petits et grands… de 12h à 18h

Le week-end se terminera avec un projet collaboratif célébrant la diversité bruxelloise et rendant hommage à Jacques Brel. Le célèbre chanteur schaerbeekois disparu il y a quarante ans. Une quinzaine d’artistes reprendront ses plus grands succès sur la place des Palais dès 18h. José Van Dam, Maurane, Marie Daulne, Typh Barrow, BJ Scott, Marka, Patrick Riguelle, Karla Verlie ou encore Filip Jordens seront sur scène.

► Le programme détaillé de la Fête de l’Iris à Bruxelles