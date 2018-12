Le Pacte mondial pour les migrations ratifié à une très forte majorité, dont la Belgique, à l’ONU

Non contraignant, le “Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières” recense des principes – défense des droits de l’Homme, des enfants, reconnaissance de la souveraineté nationale – et liste différentes options de coopération – échanges d’information et d’expertises, intégration des migrants etc. Il prône l’interdiction des détentions arbitraires, n’autorisant les arrestations qu’en dernier recours.

Avec Belga – Photo : Belga/Benoît Doppagne