Le pacte des migrations de l’ONU sera bien signé par la Belgique ce mercredi

Le fait que le gouvernement soit démissionnaire ne remet pas en question la signature du Pacte de l’ONU sur les migrations par la Belgique à New York, a confirmé l’ambassadeur de l’ONU Jean-Luc Bodson mercredi dans plusieurs médias flamands.

“Le fait que le gouvernement soit démissionnaire, n’y change rien”, assure-t-il. L’ordre de voter “oui” avait déjà été donné en septembre par le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders (MR). La N-VA n’y avait pas formulé d’objection à l’époque.

La Belgique va toutefois associé à son aval une déclaration interprétative, comme les Pays-Bas et le Danemark le prévoient par ailleurs. Le texte précis n’est pas connu mais la Belgique souligne dans une note le caractère non contraignant du pacte ainsi que son souhait de continuer à distinguer la migration régulière et irrégulière.

Belga/crédit: BX1