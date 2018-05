Pacte d’excellence : encadrement renforcé en maternelles

La commission Education du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé mardi matin à l’unanimité un projet de décret qui augmente à nouveau l’encadrement dans l’enseignement maternel, tout en offrant un meilleur statut à plusieurs centaines de puériculteur(trice)s et profs de psychomotrocité.

Le texte, qui sera soumis à l’approbation de la plénière du parlement d’ici quinze jours, prévoit de nommer plus de 600 puériculteur(trice)s et psychomotriciens, aujourd’hui employés sous le statut précaire d’emplois ACS/APE. Cette mesure, qui était programmée par le Pacte pour un enseignement d’excellence, entrera en application dès la rentrée de septembre 2018. “Avec cette mesure, on continue à renforcer le maternel“, s’est félicitée la ministre de l’Education, Marie-Martine Schyns (cdH).