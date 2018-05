Outre-Atlantique, les beats bruxellois ont la cote à New York

Bruxelles n’est plus seulement connue à l’étranger pour ses gaufres, son chocolat ou ses frites. Bruxelles à l’étranger, c’est aussi un secteur culturel en plein essor et ses scènes hip-hop. A New York, deux groupes bruxellois se sont produits en concert à l’occasion des Brussels Days.

Après 4 ans d’absence, le rappeur francophone Veence Hanao a fait le show ce mercredi soir sur la scène du Irving Plaza. La ville que l’on surnomme The Big Apple a pu écouter les différents “beats by brussels” lors de cette soirée dédiée au hip-hop bruxellois. Le groupe néerlandophone Stikstof est également monté sur scène.

En tête d’affiche , une star montante new-yorkaise : Young MA. Cette rappeuse de Brooklyn reste convaincue du rayonnement du hip-hop à travers le monde.