Orages violents attendus sur Bruxelles : voici les conseils pour éviter des mauvaises surprises

Les parcs et autres bois ont été fermés au public ce jeudi en Région bruxelloise en raison des vents violents et orages attendus sur la capitale ce jeudi midi. Les particuliers sont toutefois invités à prendre quelques mesures pour éviter des mauvaises surprises à leur domicile, dans leur jardin ou sur leur terrasse.

Des fortes pluies, des violents orages, de la grêle et de fortes bourrasques sont attendus ce jeudi sur toute la Belgique, et plus particulièrement à Bruxelles, annonce l’Institut Royal de Météorologie (IRM), qui a lancé une alerte orange sur la capitale entre 11h00 et 20h00. De violentes cellules orageuses pourront se former par endroits et donner lieu à de la grêle et à d’importants cumuls de précipitations. De fortes bourrasques, pouvant dépasser 90 km/h, sont également à craindre.

Face à ces orages, les autorités bruxelloises ont décidé de fermer les parcs et cimetières pour éviter tout danger aux visiteurs. Mais les particuliers sont également invités à suivre quelques conseils du Centre de Crise pour se préparer au mieux à ces intempéries.

Il est ainsi conseillé de rentrer tout ce qui peut être emporté par le vent comme du mobilier de jardin, une tonnelle, des pots de fleurs, etc.

Il vous est demandé de rentrer vos animaux domestiques et de fermer toutes les portes et fenêtres. Il est recommandé d’éviter de conduire sur des routes inondées et/ou bordées par des arbres.

Enfin, à l’intérieur, il vous est conseillé de débrancher vos appareils électriques qui ne sont pas nécessaires. Et si vous êtes à l’extérieur, ne vous abritez jamais sous un arbre et rentrez dans le bâtiment le plus proche.

Vous pouvez également suivre l’évolution des intempéries et du vent sur le site de l’IRM.

Gr.I. – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck