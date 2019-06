Orages : l’IRM lance un avertissement jaune pour ce mercredi

De la grêle est aussi possible.

L’IRM émet un avertissement jaune sur l’ensemble de la Belgique pour des orages qui pourraient éclater ce mercredi. A Bruxelles, l’avertissement court de 6h du matin à minuit.

Même si quelques orages pourraient survenir de manière isolée ce mardi et une partie de la nuit prochaine, c’est principalement à partir de la fin de cette nuit et jusqu’à mercredi soir que des orages plus structurés et répandus sont prévus, pouvant être accompagnés de précipitations abondantes et de forts coups de vent. De la grêle est aussi possible, indique l’IRM sur son site.

