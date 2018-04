L’enveloppe de l’appel à projets régional OpenSoon a été étoffée cette année. Elle passe de 350.000 à 600.000 euros. Le but de cette bourse de maximum 15.000 euros est d’aider à l’ouverture de commerces audacieux.

Le programme OpenSoon, porté par hub.brussels, entend renforcer l’offre commerciale en Région bruxelloise en facilitant l’apparition de nouveaux concepts, en préparant un tissu commercial ambitieux et en facilitant la rencontre entre les attentes des clients et une offre commerciale neuve. Outre l’aide financière, le programme prévoit également un accompagnement sur mesure. “L’objectif est d’encourager les Bruxellois à se lancer comme indépendants et, plus largement, à l’ère des grands centres commerciaux et du commerce en ligne, à renforcer l’innovation et la mixité commerciale de la Région bruxelloise”, soutient le ministre bruxellois de l’Économie, Didier Gosuin (DéFI).

► Découvrez sur notre carte interactive les différents lauréats OpenSonn en 2017 :

En huit ans d’existence, OpenSoon a permis l’ouverture de 188 commerces à Bruxelles, dont 28 l’an dernier, en octroyant 1,8 million d’euros de primes, dont plus de 386.000 euros en 2017. Grâce à la nouvelle enveloppe étoffée, ce sont plus de 40 commerçants qui pourront être aidés cette année. Le lancement de l’appel à projets aura lieu le 2 mai prochain. (Avec Belga – Photo : Illustration Bx1)