“On-Gaku : our sound” remporte le grand prix du festival Anima 2021

Cette édition entièrement virtuelle du festival du film d’animation Anima se termine ce week-end. Le film d’animation “On-Gaku: our sound” remporte le grand prix et est à découvrir jusqu’à dimanche.

Le Festival a attiré plus de 5.500 utilisateurs et dépassé les 90.000 streams sur la plateforme Anima Online. Le grand gagnant cette année est le long métrage du Japonais Kenji Iwaisawa qui raconte la formation d’un groupe de musique.

Les autres lauréats sont Empty places de Geoffroy de Crécy pour les courts métrages, Les yeux grands ouverts de Laura Passalacqua dans la catégorie révélation créative et Elo d’Alexandra Ramires pour le prix spécial du jury.

Une mention spéciale est décernée à A la mer poussière d’Héloïse Ferlay. The tiger who came to tea de Robin Shaw reçoit le prix du meilleur court métrage pour enfants, Reboot de Michael Shanks celui du meilleur court de la nuit animée.

Au niveau belge, Easter Eggs de Nicolas Keppen reçoit le prix du meilleur court métrage national et Amours libres d’Emily Worms le grand prix du court métrage de la Fédération Wallonie Bruxelles. Hold me tight de Mélanie Robert-Tourneur reçoit le prix des auteurs et la mention spéciale du jury revient à Woods de Nicolas Gemoets, Carla Coder et Kelly Morival.

Pour découvrir ces oeuvres, rendez-vous sur Anima Online.