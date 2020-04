O.C.T.A.V.E – Les Bonus : Matyas, Thibaud Demey, Kingchild, Nicolas Michaud, Stream it Belgium et Okamy

L’équipe d’O.C.T.A.V.E, l’émission musicale hebdomadaire de BX1, s’est mise en mode confinement et propose un nouvel épisode de sa version bonus.

Chaque semaine, Pierre Beaudot reviendra sur l’actu musicale, les sorties, les nouveaux clips, les lives d’artistes confinés, les projets originaux de nos artistes locaux. Sébastien Van Mulders, programmateur musical de la radio BX1+, révélera son coup de cœur. O.C.T.A.V.E Bonus sera en ligne chaque samedi sur le site de BX1 et diffusé en télé le dimanche à 18h30.

Au programme de ce troisième épisode : les clips en confinement du duo féminin Matyas, et du musicien Thibaud Demey, qui a samplé un extrait d’un discours de Sophie Wilmès, la vidéo en live du groupe de rock bruxellois Kingchild, le coup de cœur de Sébastien Van Mulders : Nicolas Michaud, un focus sur la playlist Stream it Belgium et la vidéo de la semaine, celle de Okamy dans un Bruxelles désert transformé en paradis tropical.

► Découvrez les autres bonus de BX1 en cette période de confinement sur notre page spéciale.

■ Une émission réalisée par Pierre Beaudot avec Didier Vandergeeten et Sébastien Van Mulders.