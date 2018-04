Les Nuits du Botanique célèbrent cette année leur 25ème édition. Leur programmateur fait le point dans #M

Les Nuits du Botanique, qui lancent comme chaque fois la saison des festivals, en sont cette année à leur 25ème édition. Un laps de temps qui a permis au festival de développer son identité propre et de se faire connaître du grand public, explique son programmateur sur le plateau de #M.

“Je crois qu’il n’y a pas un festival qui est le même qu’un autre. Je crois aussi qu’un festival, cela se construit jour après jour. On ne crée pas une salle, une réputation, un festival en un an ou deux ans. Cela prend 10 ans ou 15 ans. C’est un travail de fond. Il faut que le public trouve l’accès des salles. Il faut créer le sentiment de familiarité avec un lieu et les artistes. Donc 25 ans, c’est un bon cap pour cela”, explique Paul-Henri Wauters, programmateur des Nuits du Botanique. Le festival rassemblera encore cette année des artistes aux univers différents. “C’est le cas avec Pitcho qui vient du hip-hop et présente avec Musiques Nouvelles un projet qui s’appelle Expérience Pi”.

Durant les Nuits du Botanique 2018, qui ont lieu du 25 avril au 6 mai, se produisent notamment Amen Dunes, Angèle, Ayo, Baloji, Calypso Valois, Catherine Ringer, Chance, Charlotte, Charlotte Gainsbourg, DJ Mukambo, Julien Doré, Nakhane, Nemir, Pascal Schumacher, Pépite, Pitcho Romano Nervoso et Ropoporose. “On a notamment des locomotives belges comme Sonnfjord ou Angèle, mais aussi encore des soirées hip-hop”, indique Paul-Henri Wauters.

Plus d’informations sur www.botanique.be.