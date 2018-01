Une nouvelle salle pour le centre culturel de Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg

Dès vendredi, les habitants du Nord-Ouest de Bruxelles pourront profiter d’un nouvel espace culturel. Le Fourquet, le centre culturel d’abord de Berchem Sainte-Agathe et étendu maintenant à la commune de Koekelberg, inaugure une nouvelle salle polyvalente.

La salle pourra servir pour des concerts, des spectacles, mais aussi des ateliers et des expositions. Les travaux, ont été réalisés pour un montant de 2.000.000€, avec 600.000€ de subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le Fourquet est l’un des 9 Centres culturels reconnus en région bruxelloise, dans le cadre du nouveau décret, il vient d’élargir son territoire d’action à la commune de Koekelberg.

Un week-end festif

Pour inaugurer le lieu, plusieurs événements seront organisés ce week-end du 19 au 21 janvier, à commencer par le concert Chicos y Mendes ce vendredi suivi d’un DJ, Rebel UP. Samedi, il y aura des ateliers (yoga, sophro, BD, radio, impression), du cirque (spectacle Hyperlaxe – Cie Te Koop), et des performances de diverses troupes de théâtre amateur. Le dimanche sera consacrée aux enfants et aux familles.

Toutes les informations : sur le site du Fourquet