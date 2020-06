Nouvelle mobilisation au pied de la Tour des Finances … pour une justice fiscale cette fois

Nouvelle mobilisation au pied de la Tour des Finances ce dimanche mais cette fois pour plus de justice fiscale. 800 visages étaient déposés au pied de la tour. Malgré les restrictions imposées par la crise sanitaire, les membres du CNCD, de Greenpeace et du réseau Justice Fiscale, ont trouvé une façon de se faire entendre. Ils demandent une transition vers un monde d’après juste et durable.

