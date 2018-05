Nouvelle édition du spectacle de danse Impulsion, autour du thème “2050”

Plus de 300 danseurs révéleront leur talent à travers divers styles représentatifs de la culture urbaine lors du prochain spectacle de danse, “2050”, d’Impulsion.

Hip-hop, afro-house, newstyle, ragga, breakdance, dancehall, house dance … Autant de danses qui s’articuleront autour du thème « 2050 », fil rouge de

cette nouvelle édition du spectacle Impulsion.

L’architecte futuriste de renom, Luc Schuiten et le célèbre écrivain français, Jacques Attali, ont très aimablement contribué à la réalisation de ce spectacle.

Bien plus qu’un spectacle d’école de danse, cette soirée mettra également en valeur de nombreuses étoiles montantes et talents confirmés de la scène artistique belge. Le collectif de danseurs Impulsion sera bien sûr présent. A l’entracte et en clôture du spectacle, un buffet oriental sera proposé ainsi que la possibilité de se retrouver autour d’un verre.