Nouvel An : les pompiers de Bruxelles seront escortés par la police

Pour faire face aux potentiels débordements le soir du Nouvel An, la police accompagnera les pompiers lors de certaines interventions, rapporte la DH. Le matériel a également été adapté.

Alors que plusieurs communes, et notamment Molenbeek, tentent d’éviter de nouveaux débordements lors du Nouvel An, via la mise en place de plans spéciaux, les forces de secours adaptent également leur marche à suivre. “Suite aux incidents de l’année passée, on a fait une analyse des risques. Suite à cela, on a décidé d’augmenter les effectifs de personnel, et de mettre des véhicules supplémentaires à disposition“, explique ainsi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, contacté par BX1.

Dans certaines circonstances, les pompiers bruxellois seront également accompagnés par la police. “Cela dépendra des informations que l’on recevra sur le terrain. Si on nous signale que des personnes se rassemblent pour en découdre, on demandera l’assistance de la police pour nous sécuriser“, spécifie le porte-parole. Si le SIAMU ne souhaite pas communiquer davantage sur les dispositions précises prises pour le 31 décembre, et notamment le nombre de pompiers et de policiers qui seront déployés, Walter Derieuw précise cependant qu’un officier de liaison des pompiers sera installé au poste de commandement de la police, tandis qu’un officier de police sera présent, lui, au dispatching des pompiers.

Une formation et des vitres plus solides

Afin de garantir la sécurité des pompiers, certains véhicules ont été adaptés. Ainsi, les vitres latérales de certaines autopompes ont été équipées d’un film protecteur, assurant leur solidité même face aux jets de pierre. “Les pare-brises, eux, sont déjà équipés d’un verre sécurité, installé sur les autopompes que l’on envoie lors d’échauffourées. Mais ce système sera généralisé sur toutes les autopompes et quelques ambulances“.

Les pompiers ont également reçu différentes formations pour faire face aux débordements et aux agressions. Outre des conseils sur comment réagir face à une agression verbale, “les pompiers ont appris une procédure si jamais ils se font fait attaquer pendant qu’ils travaillent sur un incendie : comment se replier, se mettre en sécurité“.

“Ce n’est pas normal d’en arriver-là !”

Walter Derieuw dénonce, au nom du SIAMU bruxellois, de devoir en arriver à de telles mesures. “Ce n’est pas normal d’en arriver là. On est un service de secours qui porte assistance aux personnes en danger et aux biens à protéger, mais on se fait attaquer pendant qu’on effectue notre travail. La direction du SIAMU fait donc tout son possible pour sécuriser son personnel durant la nuit du Nouvel An“.

Arnaud Bruckner – Photo : Belga/D. Stockman

