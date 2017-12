Le réveillon approche à grands pas et c’est la ruée non seulement chez les traiteurs … Mais aussi chez les coiffeurs. Nous avons rencontré l’un d’entre eux, à Neder-Over-Heembeek qui semble ravir ses clientes avec des idées originales et des coupes plutôt osées.

Reportage de Jean-Michel Herbin et Quentin Rosseels