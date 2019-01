Nouvel an: 37 arrestations dont 11 judiciaires sur la zone de Bruxelles-Ixelles

La police a été mobilisée, dans la nuit du réveillon du Nouvel an, pour 741 interventions, contre 300 à 400 lors d’une nuit normale, sur le territoire de la zone de Bruxelles-Ixelles (Bruxelles, Laeken, Haren, Neder-over-Heembeek et Ixelles), a indiqué mardi matin Olivier Slosse, porte-parole de la police locale. Les agents des forces de l’ordre ont procédé à 26 arrestations administratives et 11 arrestations judiciaires.

Olivier Slosse estime la situation comparable à l’année passée étant donné que la police avait alors comptabilisé 23 arrestations administratives et 14 judiciaires. Au total, sept véhicules ont été incendiés sur le territoire de la zone, à savoir un scooter rue de la Crèche à Ixelles, un camion rue Masui et cinq voitures sur l’avenue de la Couronne, sur la chaussée d’Anvers, rue Blaes, quai du Commerce et rue de Soignies.

Un grand nombre d’interventions concernaient des jets de pétards et des feux d’artifice. L’usage horizontal de ces derniers en direction de maisons, voitures, personnes et agents de police a causé des troubles et des dégradations. Des poubelles, des containers et des palettes ont également été incendiés. La police n’a pas eu connaissance de blessés graves parmi le public. Aucun blessé n’a été signalé parmi le personnel des services de secours. Aucune des interventions du Siamu (Service d’incendie et d’aide médicale urgente) n’a été empêchée sur le territoire de la zone. Autour du feu d’artifices organisé devant 50.000 personnes à l’Atomium, 14 personnes ont dû être transportées à l’hôpital et 20 ont reçu des soins sur place dans les postes de secours.

La police estime, au final, que 5.000 personnes ont fêté le Nouvel an sur la Grand-place. La première estimation durant la soirée faisait état de 4.000 personnes. Il n’y a pas eu d’incident. Au niveau du bilan du Siamu pour l’ensemble de la région, Olivier Slosse précise que sur les 83 interventions des pompiers, 52 concernaient des objets et poubelles en feu et 14 des véhicules incendiés. De plus, 248 interventions ambulance ont été comptabilisées.

