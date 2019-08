Nouveaux travaux sur la chaussée d’Ixelles dès ce lundi: voici les déviations prévues

Les zones en travaux resteront accessibles pour les piétons.

Du 5 août au 1er octobre, la chaussée d’Ixelles sera en travaux entre la chaussée de Wavre et la Porte de Namur. Il s’agit de la suite du réaménagement de la chaussée en zone apaisée, jusqu’à la Porte de Namur.

“Les chaussées de Wavre et d’Ixelles, ainsi que la rue de Stassart seront en cul-de-sac à ce carrefour”, précise la commune d’Ixelles. Des déviations via l’avenue Louise, la rue Lesbroussart, la rue Malibran et la rue du Trône sont prévues.

En raison de travaux chaussée d’Ixelles, plusieurs déviéations sont au programme :

Les bus 54 sont déviés depuis l’arrêt Bailli vers Louise.

Les bus 71 sont déviés entre les arrêts Trône et Flagey via Luxembourg.

Les bus N09 et N10 sont déviés entre les arrêts Porte de Namur et Flagey via la rue du Trône.

Un bus navette 70 circule entre Étangs d’Ixelles et Fernand Cocq du lundi au samedi de 7h30 à 20h30

Les zones en travaux resteront accessibles pour les piétons.

Via la chaussée de Wavre, les livraisons ne peuvent se faire qu’avec des véhicules légers : voitures, camionnettes et petits camions. Pour les véhicules de grand gabarit, ils devront faire marche arrière pour repartir.

La rédaction