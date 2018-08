Un nouveau directeur général au CHU Saint-Pierre

Philippe Leroy entrera en fonction le lundi 6 août. Il remplace Dirk Thielens, qui reprend ses fonctions au sein de la direction de l’association Iris.

Formé à l’UCL et aux Facultés Notre-Dame de Namur, Philippe Leroy a principalement travaillé pour The Boston consulting groupe à Bruxelles, un cabinet international de conseil en gestion et le premier conseiller mondial en stratégie d’entreprise.

Pendant son cursus en médecine, il a participé à des actions en Afrique avec l’ONG « Défi Belgique Afrique ».

Ch.D.