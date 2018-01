Normes de bruit: les compagnies aériennes doivent 15 millions d’amendes à la Région bruxelloise

Selon La Capitale, environ 3.000 infractions ont été constatées l’année dernière.

En 2017, environ 3.000 infractions aux limitations de bruit des avions ont été constatées par Bruxelles-Environnement. Selon les informations publiées ce jeudi par La Capitale, la plupart de ces infractions restent impayées par les compagnies aériennes. Ainsi, 15 millions d’euros restent impayés à la Région bruxelloise. Si elle était perçue, cette somme devrait aller dans un fonds pour l’environnement. A l’heure actuelle toutefois, les compagnies préfèrent jouer la montre et aller en justice pour contester les amendes.

Selon le cabinet de la ministre bruxelloise de l’Environnement Céline Fremault (CDH), “le taux de récupération est toutefois bien meilleur qu’avant“. Depuis 2015, la Région aurait ainsi récupéré un million d’euros d’amendes, dont 130.000 euros d’une seule compagnie tout récemment. Auparavant en effet, seuls un million d’euros avait été perçu… en quinze ans.

“Depuis 2015, nous n’hésitons plus à envoyer des contraintes, et plus seulement des amendes, ce qui est une première”, explique le cabinet de la ministre.

