Le nombre de cyclistes a augmenté de 13% en un an dans la capitale

Le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet salue une “bonne nouvelle”.

En 2017, plus de 28.000 cyclistes ont été enregistrés à Bruxelles lors des comptages réalisés par l’ASBL Pro Vélo. Ce nombre est presque identique à celui de 2016, année ayant profité de l'”effet attentat” et où 30% de cyclistes en plus avaient été constatés dans les rues de la capitale par rapport à 2015. Il s’agit d’une “bonne nouvelle”, s’est réjoui samedi dans un communiqué le ministre bruxellois de la Mobilité, Pascal Smet.

Chaque année, Pro Vélo réalise en collaboration avec la Région bruxelloise des comptages en 26 lieux et à quatre moments de l’année, entre 08h et 9h du matin en semaine. Après les attentats du 22 mars 2016, une hausse des cyclistes avait été constatée à Bruxelles, surtout sur les axes correspondant aux lignes de métro passant par Maelbeek, une des cibles des attentats ayant frappé la Belgique. En 2016, les cyclistes étaient ainsi 30% plus nombreux dans les rues de Bruxelles que l’année précédente. En 2017, quelque 28.000 cyclistes ont été comptabilisés dans les rues de la capitale.

13% d’augmentation entre janvier 2016 et janvier 2017

Les usagers de deux-roues ont ainsi augmenté de 13% en moyenne entre janvier 2016 et janvier 2017 et de 12% entre novembre 2016 et 2017, tandis que leur nombre a diminué de 16% en moyenne en septembre 2017 par rapport à l’année précédente. Cette diminution est sans doute due aux nombreux jours de pluie qu’a connu ce mois de l’année. “C’est une excellente nouvelle car cela démontre que le vélo est resté crédible aux yeux des nouveaux usagers“, a commenté Pascal Smet. Selon le ministre bruxellois de la Mobilité, il est logique qu’une telle évolution se fasse par pallier. “Avec l’ouverture dans les mois à venir des nouvelles pistes cyclables séparées et sécurisées aux boulevard Général Jacques, boulevard de la Woluwe, avenue de l’Exposition ou à l’avenue Franklin Roosevelt, nous allons offrir de nouvelles opportunités aux Bruxellois de franchir un nouveau pallier dans le nombre de cyclistes à Bruxelles. Les dix nouvelles boucles de comptage, qui seront fonctionnelles d’ici mars, nous permettront d’avoir une vue plus précise tout au long de l’année sur la fréquentation cycliste à Bruxelles“, a-t-il conclu.

Belga