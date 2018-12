Le nombre de chercheurs d’emploi en formation à Bruxelles a augmenté de 20% en 3 ans

A Bruxelles, on a dénombré l’an dernier 2.636 chercheurs d’emploi suivant un parcours de formation en plus qu’en 2014, soit une hausse de 20%. Plus largement, le nombre global de personnes inscrites en formation professionnelle ou en validation des compétences, côté francophone, tous statuts confondus est passé de 20.526 en 2014 à 25.391 en 2017, soit une augmentation de 4.865 personnes en formation côté francophone (+23,7%), ressort-il d’un bilan intermédiaire de la mise en œuvre du Plan Formation 2020 dans la Région-capitale.

Un quart des habitants de Bruxelles âgés de 20 à 24 ans n’ont pas de certifications de fin d’études secondaires. Par ailleurs, le marché du travail n’offre pas assez de possibilités d’emploi pour un public peu voire pas qualifié.

Pour améliorer les compétences des habitants, le gouvernement bruxellois s’est mis d’accord sur un “Plan Formation 2020” composé de 44 mesures destinées à renforcer la formation professionnelle pour augmenter le taux d’emploi en améliorant les compétences et niveaux de certification de la population.

Ce Plan mobilise directement les opérateurs bruxellois de la formation professionnelle (Bruxelles Formation, les organismes d’insertion socioprofessionnelle et l’Espace formation PME) autour d’objectifs quantitatifs – e.a. 20.000 chercheurs d’emploi en formation – et qualitatifs, à l’horizon 2020.

Cela nécessite d’augmenter le nombre de stagiaires formés de près de 3.000 chercheurs d’emploi supplémentaires.

Selon la directrice générale de Bruxelles Formation, Olivia P’Tito, et le ministre bruxellois de l’Emploi, Didier Gosuin (DéFI), qui faisaient le point sur ce dossier, mardi, Bruxelles Formation et ses partenaires des OISP et de l’enseignement de promotion sociale ont atteint, en 2017, 80% de l’objectif final de 20.000 chercheurs d’emploi formés en 2020.

De plus, le taux de sortie vers l’emploi à l’issue de formations professionnalisantes est passé de 56,9% en 2013 à 65,3% en 2016.

On constate également que les opérateurs ont atteint plus de 90% de l’objectif de 12.000 travailleurs formés en 2020.

Un bémol toutefois, ont souligné Olivia P’Tito et Didier Gosuin: si le nombre de stagiaires décrochant un emploi est en hausse, de nombreux chercheurs d’emploi décrochent avant d’accéder à la formation donnant directement accès à une profession. La Région a débloqué un million d’euros pour tenter de sécuriser ces formations.

