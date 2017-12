Le Noël d’Anoki : quand la féerie s’installe dans l’Église Saint-Jacques

Cette semaine et jusqu’au 30 décembre, vous pouvez découvrir l’histoire d’Elfy et d’Anoki. L’un est un esquimau, l’autre un ours blanc. Tous les deux ont le même objectif : faire revenir le printemps. Une pièce qui vous plonge dans l’univers féerique de la banquise. Nous avons assisté au spectacle et à ses coulisses.

Des iceberg qui s’installe dans le chœur de l’Église Saint-Jacques-sur-Coudenberg, un jeu de son et de lumière, un ours, un esquimau, de quoi ravir les enfants en cette période de fête. Si le spectacle intitulé “Le Noël d’Anoki” se construit autour d’un texte assez “attendu”, il provoque bien la magie dans les yeux des plus petits.