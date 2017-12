“Un Noël pour tous”, ce collectif qui distribue un déjeuner royal aux plus démunis le jour de Noël

Croissants et boissons chaudes, c’est un déjeuner royal qu’attendaient les plus démunis ce lundi matin. Les membres du collectif “Un Noël pour tous” ont distribué de quoi manger dans et aux abords de la gare du Nord.

Dès 10 heures, une centaine de citoyens se sont rassemblés devant la gare. Lancée grâce à un appel aux dons Facebook, l’initiative avait pour objectif que tout le monde collecte de la nourriture pour la distribuer ensuite un peu partout dans la capitale.