Noël des Cathédrales: quand la féerie s’installe dans l’Église Saint-Jacques-sur-Coudenberg

Ce mercredi et jusqu’au 5 janvier, vous pourrez découvrir l’histoire des Sonneurs de Noël à Bruxelles. Accompagnés du Sonneur, les spectateurs partiront à la rencontre de personnages atypiques et mystérieux à la recherche du son de la Cloche de Noël. Une pièce qui les plongera dans un univers féerique et rocambolesque. Nous avons assisté aux répétitions.

L’objectif premier de l’ASBL Les Nocturnales est de mettre en valeur les lieux patrimoniaux belges. C’est pourquoi ces spectacles sont joués dans des églises et cathédrales, dans 6 villes de Wallonie et à Bruxelles.

Et cette année encore, c’est dans le chœur de l’Église Saint-Jacques-sur-Coudenberg à Bruxelles, qu’aura lieu le spectacle “Les Sonneurs de Noël”.

La tournée des spectacles de « Noël des Cathédrales » se décline en deux spectacles : « Les Sonneurs de Noël » et « Le Voyage des Mages ».