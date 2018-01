“Noces”, du Bruxellois Stephan Streker, nommé dans la catégorie “Meilleur film étranger”

“Noces“, du réalisateur belge Stephan Streker, est retenu dans la catégorie “Meilleur film étranger” pour la 43e cérémonie des César qui se déroulera le 2 mars prochain à Paris, ont annoncé mercredi les organisateurs au cours d’une conférence de presse.

Il concourra face à la coproduction belge “Loveless” (Faute d’amour) du Russe Andrey Zvyagintsev, “Le Caire confidentiel” du Suédois Tarik Saleh, “Dunkerque” du cinéaste britanno-américain Christopher Nolan, “L’échange des princesses” du réalisateur franco-sénégalais Marc Dugain (avec Olivier Gourmet à l’affiche), “La La Land” de l’Américain Damien Chazelle et “The Square” du Suédois Ruben Östlund (Palme d’Or à Cannes). “Noces“, qui aborde les thèmes du mariage forcé et du crime d’honneur, met notamment en scène Olivier Gourmet aux côtés des acteurs Lina El Arabi, Sébastien Houbani ou encore Babak Karimi.

Le long métrage est produit par la société Daylight en collaboration avec Minds Meet en Flandre, Formosa Productions en France, Bodhicitta Works au Pakistan et Tarantula Luxembourg. Il a également bénéficié du soutien du Centre du cinéma et de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Wallimage, du Fonds audiovisuel de Flandre (VAF) et du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle du Grand-Duché de Luxembourg. Le film est aussi coproduit par la RTBF, Proximus, SCOPE invest et Be tv-VOO. Avec huit nominations, “Noces” figure par ailleurs parmi les favoris de la 8e édition des Magritte du Cinéma, qui récompensera le meilleur du septième art belge, samedi au Square à Bruxelles.

Belga