Niveau sonore bientôt réglementé dans les salles de concert : 100 DB c’est encore trop?

Le niveau sonore sera bientôt réglementé dans les salles de concert. Trois niveau de bruits seront désormais symbolisés par un affichage spécifique : 85 DB, qui ne nécessite aucune restriction; 95 DB, qui impose une information au public et 100 DB qui impose, la mise à disposition de protection auditive et des zones de repos auditifs.

Mais pour certains, dont Philippe Ohsé, le promoteur du label 90DB, la règle des 100 DB, devenue la norme que beaucoup de salles, reste trop élevée. “Une exposition à 100 DB peut être dangereuse“, selon Patrick Levie, chef du service ORL à la Clinique Sainte-Anne-Saint-Remy.

Pour Paul-Henri Wauters, le directeur du Botanique, il est possible de faire des concerts à 90 DB, à condition que l’artiste soit d’accord.

Selon Coralie Berael, directrice de Forest National, le public évolue et est de plus en plus sensible à la question.

