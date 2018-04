Nette hausse de fréquentation dans les piscines bruxelloises

L’année 2017 montre une nouvelle évolution à la fois positive et significative dans la réalisation de la mission confiée par la Ville de Bruxelles à l’ASBL des Bains de Bruxelles.

Avec 784.783 entrées payantes, l’association a accueilli l’année dernière un nombre record de nageurs et participants à des activités sportives aquatiques dans les trois piscines de la Ville de Bruxelles.

Elle a également élargi son offre d’activités avec l’arrivée d’un club féminin de water-polo à la piscine de Neder-Over-Heembeek et d’un club de natation synchronisée à la piscine du Centre.

Pour Alain Courtois (MR), Premier échevin de la Ville de Bruxelles en charge des sports, cette évolution s’explique par “une amélioration constante des infrastructures visant à améliorer le confort de nage, la qualité de l’eau et l’hygiène dans les vestiaires.” Mais également grâce à “des initiatives ciblées afin d’amener davantage d’adultes et de seniors à la piscine mais aussi à une politique d’horaires élargis, permettant à tout un chacun de venir nager, le matin comme en fin de journée.”

L’échevin libéral se réjouit de cette tendance mais ne compte pas interrompre le développement de projets en si bon chemin : “Ces efforts se justifient par le fait que la natation fait partie des ‘sports naturels’ de l’homme depuis ses origines, avec la course à pied et la boxe. Désireux de toujours améliorer la qualité de nos infrastructures, nous sommes occupés à installer des nouvelles douches à Neder-Over-Heembeek, la technologie de traitement de l’eau par UV sera installée à Laeken en octobre 2018, la piscine du Centre connaîtra une phase de travaux d’amélioration dès 2019,… Autant d’initiatives qui concourent à faire de nos piscines des lieux agréables, sûrs et respectueux de l’environnement, au bénéfice de nos concitoyens.”