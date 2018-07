Nette hausse de la consommation d’eau en ce mois de juillet

Et sans surprise, d’après Vivaqua, les fortes chaleurs constituent la cause principale de cette surconsommation d’eau courante à Bruxelles. “Outre le fait que les Bruxellois boivent plus d’eau, ils prennent plus de douches, font plus de lessives car ils transpirent plus. On arrose aussi plus souvent le jardin, les plantes. C’est lié à l’hygiène et à l’hydratation au sens large” explique le directeur toujours dans la DH.



Quelques chiffres : la consommation journalière moyenne est de 350.000 m3 (“à laquelle il faut retirer à peu près 100.000 m3 destinés à la Flandre”). “Soit, en moyenne cette semaine, plus ou moins 250 millions de litres d’eau du robinet consommés chaque jour à Bruxelles. “Cela reste très élevé. Les autres années, nous descendions sous les 300.000 m3 quotidiens en été”.

Pour l’instant pas de risque immédiat de pénurie

Cependant, ce jeudi la ministre bruxelloise de l’Environnement et de l’Energie, Céline Fremault (cdH), a demandé aux Bruxellois d’utiliser l’eau potable avec parcimonie. Une pénurie n’est toutefois pas encore à craindre.

Bruxelles, au contraire de la Flandre et la Wallonie, utilise peu d’eau pour l’irrigation. L’eau potable est surtout exploitée par les ménages et pendant les vacances, les Bruxellois sont moins nombreux en ville.

“L’approvisionnement en eau est garanti pour les Bruxellois mais la situation est suivie de près. Nous demandons aux habitants d’utiliser l’eau potable avec parcimonie et d’éviter tout gaspillage“, avertit la ministre Fremault.

Dans les parcs bruxellois, Bruxelles Environnement prête attention à l’utilisation de l’eau et privilégie l’arrosage des arbres les plus vieux et les plus rares. Les jeunes plantations risquent donc d’être perdues.

Les fontaines de la Région bruxelloise ne sont pas fermées et continuent de servir de points de rafraîchissement.