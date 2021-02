Neige et verglas : les dépanneurs très sollicités ce lundi à Bruxelles

Les batteries sont la cause de panne la plus fréquente.

En ces conditions de grand froid, la centrale de Touring prévoit d’atteindre en fin de journée les 4.000 appels, soit le double qu’un lundi normal. Le plus grand nombre d’interventions ont lieu à Bruxelles et en Flandre, selon son porte-parole, Lorenzo Stefani. “Nous avons enregistré une augmentation de 100% des appels à cause du gel“, a-t-il indiqué.

► Interview | Une vague de froid s’installe : à quoi doit-on s’attendre dans les prochains jours ?

Si les batteries sont la cause de panne la plus fréquente, Touring constate aussi plus d’appels pour des immobilisations dues à une perte de contrôle du véhicule.

“Avec une voiture mal équipée, même à des vitesses modérées, voire lentes, il est possible de ne plus savoir contrôler son véhicule et d’endommager la carrosserie contre un arbre, un obstacle ou encore une autre voiture. Même si les dégâts peuvent être limités, les risques d’avoir une ou plusieurs des roues bloquées par une tôle ou un pare-choc cassé sont élevés. Impossible donc de redémarrer et un remorquage s’impose“, selon Touring.

Belga, image BX1