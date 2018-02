La neige arrive à Bruxelles

En prévision, Brussels Airport a notamment supprimé des vols préventivement.

Une zone de neige continuera lentement sa progression à partir de l’ouest sur le pays vendredi après-midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. A la Côte, il s’agira de neige fondante suivie de pluie ou de grésil. La neige se transformera progressivement en neige fondante depuis le littoral jusqu’aux environs de Gand. Il fera -1° en Hautes Fagnes, 1° dans le centre et 4° à la mer. Un vent modéré soufflera de secteur sud-sud-ouest et sera parfois assez fort au littoral.

Vendredi soir et pendant la nuit, l’ouest restera traversé par les averses hivernales. Quelques éclaircies pourront se former en basse et moyenne Belgique. L’IRM prévient qu’il faudra être attentif à la formation de plaques de glace. Le mercure oscillera entre -3° en Hautes Fagnes, 0° à Bruxelles et 3° à la mer. Le vent sera faible à modéré de secteur ouest et à la Côte, modéré à parfois fort de direction nord-ouest.

