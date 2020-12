Neder-over-Heembeek : une famille intoxiquée au monoxyde de carbone

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, dimanche soir vers 21h35, pour une intoxication au monoxyde de carbone, dans une habitation rue François Vekemans à Neder-Over-Heembeek.

Les habitants d’un appartement de cet immeuble, des parents et leurs deux enfants, avaient appelé la Cellule d’Urgence 112, se plaignant de nausées et de maux de tête. Les victimes ont été emmenées à l’hôpital, mais leurs jours ne sont pas en danger.

“Les pompiers ont procédé au contrôle des chaudières dans les trois appartements de l’immeuble”, a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, “puis le technicien de Sibelga a fermé et scellé les compteurs de gaz“, a-t-il dit.

“Une inspection rigoureuse des installations devra être effectuée, mais les habitants des 2e et 3e étages ont décidé de rester chez eux, malgré l’absence de chauffage“, a poursuivi le porte-parole.

“L’intoxication est probablement due à une mauvaise évacuation des gaz de combustion et à une absence de ventilation et d’apport d’air frais dans le logement. Les pompiers de Bruxelles tiennent à rappeler de faire installer un appareil homologué par un technicien agréé et de faire les contrôles et les entretiens nécessaires par une personne qualifiée. Un apport d’air frais et une bonne ventilation sont également d’une grande importance“.

Belga