Neder-over-Heembeek : des peines de 22, 15, 12 et 10 ans de prison pour l’assassinat de Pantelis Koklis

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé, mercredi après-midi, des peines de 22, 15, 12 et 10 ans de prison à l’encontre de quatre membres de la famille H., reconnus coupables d’avoir assassiné Pantelis Koklis. Cet homme avait été battu à mort sur la terrasse d’un café à Neder-Over-Heembeek, en juillet 2014, lors d’une expédition punitive menée par des membres de sa belle-famille.

Le tribunal a estimé que les faits avaient été prémédités et qu’il ne faisait aucun doute que le principal prévenu, Mohamed Yassine H., était animé d’une intention homicide. Il a par ailleurs établi que les trois autres prévenus, Kawter H. et Farid H., la tante et l’oncle de Mohamed Yassine H., ainsi que Mourad B., le mari d’une tante de Mohamed Yassine H., étaient co-auteurs de l’assassinat.

Les quatre prévenus, membres d’une même famille, étaient poursuivis pour avoir mené une expédition punitive sur Pantelis Koklis, à Neder-Over-Heembeek, le 14 juillet 2014. La victime avait été battue à mort sur la terrasse du café L’Arc-en-ciel, à coups de batte de base-ball, de pied de biche et de couteau. Ce Grec âgé de 37 ans était marié à deux sœurs de Mohamed Yassine H., Yousra et Mounia. Selon les prévenus, Pantelis Koklis avait voulu entraîner ses épouses en Syrie. Ils avaient alors porté plainte contre celui-ci puis avaient été harcelés et menacés par lui. Le tribunal n’a toutefois pas retenu l’excuse de provocation qui avait été plaidée par les avocats de la défense.

Belga

