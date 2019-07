La députée bruxelloise Nadia El Yousfi a annoncé jeudi qu’elle quitte le groupe PS dans l’hémicycle régional et siègera donc comme indépendante pour le reste de la législature.

Nadia El Yousfi a surpris ses collègues socialistes en annonçant jeudi, alors que le nouveau gouvernement bruxellois allait être confirmé, qu’elle quittait le groupe du PS au Parlement bruxellois afin de siéger comme indépendante. Suite à ce départ, le PS ne compte plus que 16 députés régionaux dans la capitale, contre 15 pour Ecolo.

Députée bruxelloise depuis 2004, Nadia El Yousfi affirme dans un entretien avec la RTBF que cette décision de quitter le groupe socialiste n’est pas nouvelle : “Quand on constate une opacité croissante, de la confection de la liste pour les dernières élections régionales à aujourd’hui, quand on observe une démocratie interne absente et flagrante sans échange ni dialogue sur des débats importants de société, quand on constate l’absence de débats entre les élus et les militants, cela n’est plus acceptable”, dit-elle à propos de “la direction” de la fédération bruxelloise du PS. Elle pointe notamment Laurette Onkelinx, qu’elle voit comme “l’emblème”, “celle qui porte la parole”.

“Je veux que mon départ serve d’électrochoc”

Nadia El Yousfi rejette toutefois l’idée d’une jalousie envers des postes convoités. “Personnellement, je n’ai jamais été demandeuse d’un poste de secrétaire d’État : c’est clair et net”, clame-t-elle. “Mais le citoyen a opéré des choix de personnes comme Rudi Vervoort, Fadila Laanan, Rachid Madrane… Quand on parle de déficit de confiance envers le citoyen, le non-respect de son choix va-t-il aider à restaurer cette confiance ?”

La députée régionale explique toutefois ne pas encore savoir si elle quittera ou non le PS à terme. “J’ai posé un acte réfléchi. Mais à ce jour, je n’ai pas encore envoyé de lettre au parti. J’aurais pu quitter le PS beaucoup plus tôt, à différents moments”, lâche-t-elle, avant de s’offusquer notamment du cumul de Marc-Jean Ghyssels, en 2014, lorsque ce dernier était bourgmestre de Forest et député bruxellois. “Je joue collectif mais je veux qu’on respecte les règles. Aujourd’hui, je veux que mon départ serve d’électrochoc. J’attends des promesses de la part de la future direction de la Fédération bruxelloise du PS”, dit encore Nadia El Yousfi.

“Je demande aux dirigeants du PS de faire en sorte qu’il y ait de la transparence, de l’éthique et un respect de tous les élus. Pas de deux poids deux mesures”, conclut-elle, sous forme de demandes à l’encontre de la future direction du PS bruxellois, qui doit renouveler ses cadres cet automne.

