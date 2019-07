Myria publie son rapport annuel : plus de 19.000 personnes ont demandé l’asile en 2018

Le centre fédéral Migration, Myria, a réitéré mercredi son plaidoyer en faveur d’un rejet clair des refoulements (pushbacks) de bateaux de migrants en route vers l’Europe, à l’occasion de son rapport annuel.



À l’échelon européen, un véritable changement de paradigme semble se produire, analyse Myria dans un document qu’il publie simultanément à son rapport annuel. “Une série de mesures politiques européennes se sont de plus en plus, ces dernières années, concentrées sur la réduction de l’afflux ‘irrégulier’ de demandeurs d’asile dans l’UE et l’externalisation des responsabilités en matière d’asile vers des pays tiers”, constate le centre fédéral.

D’après lui, “des pratiques persistantes, voire structurelles, de pushbacks” sont également observées aux frontières extérieures de l’UE dans plusieurs pays, et ce malgré le fait qu’elles sont contraires au droit international et européen. Ces pratiques ne sont “pas explicitement promues ou condamnées politiquement, et sont même parfois banalisées”, déplore Myria, qui plaide pour que la Belgique s’oppose clairement à ces mesures de refoulement.

Le centre insiste sur la nécessité de miser au niveau européen sur les voies d’accès légales pour les personnes en besoin de protection internationale et rappelle qu’il convient de “lutter contre les réseaux de passeurs et pas contre les victimes”.

Un quart de demandes en plus qu’en 2017

Dans son rapport annuel, Myria donne en outre toute une série de données chiffrées sur la migration en Belgique. On peut notamment y lire que le pays a enregistré 139.815 immigrations d’étrangers et 81.825 émigrations d’étrangers en 2017. Il en résulte un solde migratoire de 57.990 étrangers.

Le document indique aussi que 19.038 personnes ont demandé l’asile en Belgique l’année dernière, soit un quart de plus qu’en 2017. Un tiers de toutes les demandes d’asile provenait de Syriens et de Palestiniens. En moyenne, 52,5% des décisions sont positives. Et a près un creux historique en 2016, le nombre de régularisations augmente ces deux dernières années : il a presque doublé entre 2016 et 2018. Les Arméniens, les Kosovars et les Russes en particulier, ont connu une forte augmentation. “Ces chiffres restent toutefois relativement bas”, note Myria.

Le rapport montre également que le nombre de personnes prenant la nationalité belge reste stable : 36 129 nouveaux Belges ont été enregistrés en 2018, avec une proportion de femmes en baisse. Enfin, le nombre de travailleurs indépendants étrangers est passé à 120.012 en 2017, dont 83% venant de l’Union européenne.

Avec Belga – Photo : Belga