MuseumPASSmusées : les musées font le plein… sur Internet

En période de confinement, l’art s’invite de plus en plus dans les foyers. Déjà plus de 50 000 personnes ont en effet profité de visites virtuelles de musées, annonce lundi la coopérative museumPASSmusées.

En raison de la crise sanitaire du nouveau coronavirus, les musées, tout comme les autres lieux culturels et événementiels, ne sont plus accessibles au public. De leur côté, les citoyens sont priés de rester confinés chez eux. Nombre d’entre eux ont donc choisi d’admirer l’art en ligne. Les personnes détentrices du pass musées sont en effet informées des visites guidées qui sont organisées en ligne par les musées de Belgique, ainsi que de l’étranger.

“Les visiteurs se sont entre autres rendus au musée de la BD de Bruxelles, au musée Vleeshuis d’Anvers ou au musée Art & Histoire de Bruxelles. Mais ils ont également franchi les frontières pour visiter le Guggenheim Museum de New York, le British Museum de Londres et le musée d’Orsay de Paris”, énumère le museumPASSmusées. “Nous voulons offrir aux détenteurs de notre pass tous les moyens pour aller à la rencontre des œuvres d’art. Sans oublier les parents accompagnés de leurs jeunes enfants. Pour eux aussi, le pass musées leur réserve de beaux moments artistiques”, explique Frederik Welslau, marketing manager museumPASSmusées, qui se réjouit que le secteur des musées puisse ainsi garder le contact avec son public.

D’ordinaire, le pass musées donne accès à 170 musées et à plus de 300 expositions en Belgique. Depuis son lancement en septembre 2018, les pass ont été présentés à plus de 500 000 reprises.

Avec Belga – Photo : museumPASSmusées