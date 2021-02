MuseumAtNightChallenge, un projet pour conserver un lien avec le public

Plusieurs dizaines de musées – 80 jusqu’à présent et essentiellement à Bruxelles et en Wallonie – participent à #MuseumAtNightChallenge, un projet ludique inter-musées. Ce projet permet d’illustrer la vie dans les musées à travers des images ou vidéos surprenantes sur les réseaux sociaux.

Ce projet, teintée d’une dynamique humoristique et décalée entre les musées, a été lancé afin que les musées puissent conserver un lien avec leur public alors que leurs portes demeurent fermées ou ouvertes dans des conditions d’accueil réduites en raison de la crise sanitaire.

Pour découvrir les images élaborées à l’intention de ce projet, le public est invité à taper #MuseumAtNightChallenge dans la barre de recherche de “Facebook”. Les visiteurs pourront ainsi se rendre compte que les équipes muséales, les programmateurs et les animateurs sont plus que jamais motivés et qu’ils poursuivent leurs activités.

Au programme

Au programme de la poésie, de l’humour, du rêve ou encore de l’évasion mettant souvent en scène des personnages liés aux musées concernés sur le thème “Savez-vous ce qui se passe lorsque votre institution ferme ses portes la nuit?” Tout cela en s’appuyant sur le surréalisme et l’humour décalé.

Ce projet bénéficie de l’appui des associations “Musées et Société en Wallonie” (MSW) et “Brussels Museums” et est appelé à s’étendre aux musées de toutes les régions.

Belga