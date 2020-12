Musées : voici le calendrier de réouverture

La réouverture des musées à partir de ce 1er décembre signe un début de reprise des activités culturelles dans notre capitale. La nouvelle est accueillie avec soulagement par les acteurs du secteur et plus largement par tous les amateurs et amatrices d’expos en tout genre. Mais attention, tous les musées ne rouvrent pas en une fois.

Près de 25 musées sont prêts à retrouver le public dès ce mardi, comme le Wiels, le Musée de la Ville de Bruxelles, le Train World, l’Africamuseum, le musée BELvue, ou encore la Maison d’Erasme (voir la liste ci-dessous).

Pour ce qui est de la logistique spécifique au contexte sanitaire, les modalités sont à quelques détails près les mêmes partout. Dans la plupart des musées, l’achat des billets se fait en ligne, afin de pouvoir gérer les flux de visiteurs et faire respecter les mesures de distanciation physique. Dans certaines institutions, les réservations sont obligatoires. Sans ticket préalablement acheté, pas de visite. Le port du masque est obligatoire dès 12 ans. La durée des visites est souvent limitée à une heure.

Bozar, par exemple, a rouvert ses portes ce mardi. Les règles appliquées sont identiques à celles qui prévalaient avant le reconfinement : les billets doivent être réservés en ligne à l’avance et les visiteurs doivent porter un masque. Pour le reste, le musée se charge de tout, nous indique Leen Daems, chargée de communication pour les expositions : le sens de circulation, le matériel de désinfection et l’organisation des flux. Ainsi, chaque expo dispose d’une jauge prédéfinie, qui peut être gérée grâce à la vente de billets en ligne. Quatre expositions sont accessibles, dont une nouvelle : « Facing Van Eyck », qui aurait dû être inaugurée le 30 octobre. Leen Daems précise que les activités hors expo, comme certains des concerts prévus notamment dans le cadre de l’exposition Hôtel Beethoven, seront reprogrammées mais en format digital.

Mais seule une partie des 120 musées de la capitale vont reprendre leurs activités. Et la reprise va s’étaler sur plusieurs jours. « On néglige souvent le fait qu’une réouverture de musée a un coût, qui dépend souvent des recettes propres de l’institution. Une réouverture peut impliquer d’importantes pertes financières », explique Jérôme Bruyère de Brussels Museum. Par ailleurs, elle doit se préparer et s’organiser.

Les Musées Royaux d’Arts et d’Histoire (MRAH) ont préféré retarder quelque peu la réouverture de leurs espaces. Le Musée Art et Histoire (Cinquantenaire) et le Musée de la Porte de Hal devraient être ouverts le 5 décembre ; pour le MIM, le Musée des instruments de musique, il faudra attendre le 8 décembre. « Mais nous sommes encore en train de préparer cette remise en service, nous ne nous attendions pas à une réouverture avant la mi-décembre, nous avons été pris de court ». Si la Porte de Hal et le MIM seront ouverts aux horaires habituels, le Musée Art et Histoire ne pourra accueillir le public que le week-end. « La réouverture du musée impose des coûts importants. Nous espérons pouvoir concentrer le public le samedi et le dimanche. »

Le MIMA rouvrira le 12 décembre. Ici aussi, la nouvelle a surpris et la réouverture nécessite un suivi au cordeau en terme logistique. Mais le musée sera prêt à accueillir le public le 12 décembre, nous assure Raphaël Cruyt, le directeur artistique, aux horaires habituels, du mercredi au dimanche. Il est conseillé aux visiteurs de réserver en ligne de manière à éviter les files à l’entrée puisque comme partout ailleurs la jauge sera limitée.

S.R – Photo: Belga