Le Musée d’Ixelles fermé pendant trois ans pour rénovation

Le Musée d’Ixelles fermera ses portes en mai en raison d’importants travaux de rénovation et d’extension prévus pour trois ans.

La dernière rénovation du musée remontait à 1994. La prochaine intervention doit contribuer à faire du lieu “une maison de culture moderne avec une vision à long terme”. L’entrée existante et les annexes dans le jardin de l’ancienne gendarmerie seront dans un premier temps détruites et laisseront place à une nouvelle construction abritant un espace d’accueil, une cafétéria et une boutique. Les autres travaux consisteront en un réaménagement de différents espaces au sein du musée.

La galerie au deuxième étage de la salle principale sera exploitée et un jardin sera aménagé à l’extérieur. La commune va investir 2,5 millions d’euros dans le projet. Durant la fermeture, plusieurs projets sont envisagés pour tout de même exposer les œuvres du musée. Ainsi, le Museum Tour prévoit de sélectionner une dizaine d’œuvres des collections du musée pour les exposer deux week-ends par an chez des particuliers à Ixelles.

• Reportage de Cyprien Houdmont et Camille Dequeker