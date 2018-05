MR et PS s’affrontent dans leurs discours du 1er mai, sur fond de campagne électorale (vidéos)

Le Mouvement réformateur a profité de la Fête du Travail, qu’il célèbre depuis plusieurs années en Brabant wallon, pour défendre le bilan de sa participation au pouvoir au fédéral et plus récemment à la Région wallone. De leur côté, les socialistes dénoncent l’action d’un gouvernement qui est “l’adepte du modèle anglo-saxon à la Tatcher jusque dans le langage employé pour tromper la population”.

“L’ADN du MR, c’est le développement économique et social. Au gouvernement fédéral comme au gouvernement wallon, nous redynamisons notre économie, pour améliorer le pouvoir d’achat, créer des emplois et ainsi sauvegarder notre sécurité sociale, nos soins de santé et nos pensions“, a lancé le président des réformateurs, Olivier Chastel, devant un public de mandataires, de militants, de députés et de ministres rassemblés à Court-Saint-Etienne.

“Nous sommes depuis quatre ans au travail, nous avons une vision très claire. Nous voulons un pays plus solide“, a pour sa part affirmé le Premier ministre Charles Michel, rappelant que 180.000 emplois ont été créés depuis l’entrée en fonction, en octobre 2014, de son équipe de centre-droit rassemblant le MR, la N-VA, le CD&V et l’Open Vld – dont certains membres étaient présents à la fête du 1er mai libéral.

Onkelinx (PS): “MR et N-VA, Get out !”

Dans ses réformes sorties à tour de bras, le gouvernement fédéral a enclenché la marche arrière du progrès jusque dans les matières éthiques. Il doit s’en aller, a affirmé mardi la présidente de la fédération bruxelloise du PS Laurette Onkelinx, devant les militants du parti réunis en rangs serrés à la Maison du peuple de Saint-Gilles.

Dans un monde qui bouge à une vitesse jamais rencontrée dans l’histoire, le gouvernement MR-N-VA est la parfaite illustration de la culpabilisation de la population, par les gouvernements de droite. Ceux-ci disent qu’il faut cesser avec la justice sociale, fiscale et environnementale qu’ils qualifient de privilèges. En attestent en Belgique, a dit la présidente du PS bruxellois, le nouveau régime des pensions qu’ils organisent et les cadeaux fiscaux qui “pleuvent pour les rentiers et les diamantaires“.

A l’entendre, le gouvernement est “l’adepte du modèle anglo-saxon à la Tatcher jusque dans le langage employé pour tromper la population“. “Tax-shift que l’on peut traduire comme 15 milliards pompés en 5 ans dans la poche des travailleurs via le saut d’index et les taxes à la consommation pour alimenter le profit des entreprises; flexi-jobs avec en point d’orgue le contrat intérimaire à durée indéterminée; starters-jobs pour masquer la réduction du salaire minimum des jeunes, …. utilisons leur langage pour dire qu’on en a assez d’eux en deux mots simples: Get out Mister Michel et De Wever“, a-t-elle ajouté.

