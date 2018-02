Clémentine Barzin (MR) : “Le partenaire privilégié du MR de la Ville de Bruxelles reste l’Open-VLD”

Ce mercredi sur notre plateau, Didier Reynders ouvrait la porte à un accord de gouvernement avec la N-VA à la Région bruxelloise après les élections de 2019.

Le MR pourrait-il s’allier avec la N-VA à la Ville de Bruxelles après les élections d’octobre prochain? “Ça dépend du projet et ça dépend des réformes, mais notre partenaire privilégié est l’Open VLD“, a indiqué ce vendredi midi Clémentine Barzin (MR) sur le plateau de l’Interview. La future échevine qui remplacera David Weytsman à partir du 26 février prochain, estime par ailleurs qu’il y a “deux N-VA différentes“. “La N-VA de Jan Jambon et la N-VA qui aime les polémiques clivantes qui frisent l’exclusion et le rejet, explique-t-elle. Je ne peux pas partager ce projet de société”. Ce mercredi sur notre plateau, Didier Reynders n’avait pas non plus exclu un accord de gouvernement avec la N-VA à la Région bruxelloise après les élections de 2019.

Clémentine Barzin s’est également réjoui de l’annonce conjointe de la Ville et de la Région pour le projet de revitalisation des Marolles. “Le contrat de quartier va s’axer sur une rénovation importante. Il y a une vraie demande de logements accessibles“, explique-t-elle. 33 logements “accessibles” seront en effets créés. Elle salue également la phase de diagnostic et de large consultation des habitants: “1.000 personnes qui ont participé, c’est beaucoup (…) Nous tiendrons compte des avis qui seront encore émis“.

Enfin, pour attirer l’importante manne d’électeurs potentiels que sont les étrangers, Clémentine Barzin explique qu’une campagne d’information va être lancée et que des réunions de quartier auront lieu pour sensibiliser les habitants de Bruxelles: “ils auront jusqu’au 31 juillet pour s’inscrire. Et ils auront aussi la possibilité de se désinscrire pour l’élection suivante”, conclut-elle.

T.D.