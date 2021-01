Mont des Arts : le prix unique du livre, une aubaine pour tous ?

Depuis le 1er janvier, et plus de 38 ans après la France, le prix unique du livre est d’application en Belgique. Mais est-ce que tout le monde en sort vraiment gagnant ? Quels sont les effets pervers de ce système ? On en parle ce jeudi dans Monts des Arts.

Concrètement, avec la disparition de la tabelle (pourcentage perçu par les distributeurs), c’est désormais l’éditeur qui fixe le prix de vente d’un livre qui sera vendu au même prix en librairie, en ligne et dans les grandes surfaces. C’est le résultat d’un longue saga politique et commerciale entre les libraires indépendant et les distributeurs.

Sur le plateau de l’émission, David Courier reçoit Mélanie Roland, directrice d’Alice Éditions, Gaëlle Charon, directrice du syndicat des librairies francophones de Belgique, Simon Casterman, président de l’Adeb, association des éditeurs belges et Vincent Demuliere, co-fondateur de Quartier Libre, une librairie coopérative.

