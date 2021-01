L’émission “Mont des Arts” de ce jeudi aborde la précarité de plus en plus criante des artistes, aggravée par la crise sanitaire.

Plus de 200 jours de silence. 200 jours sans jouer. 200 jours de précarité pour la plupart des artistes. Alors, pour survivre, c’est le chômage temporaire pour les uns, des allocations au CPAS pour les autres, et des compensations financières indignes voire inexistantes. À tel point que de plus en plus d’artistes songent à jeter l’éponge et changer d’activité.