Mont des Arts : après le confinement, comment faire revenir le public dans les musées ?

Les musées sont ce jeudi à l’honneur dans Mont des Arts, l’émission hebdomadaire de débats culturels de BX1.

Les musées ont été les premiers lieux culturels à pouvoir rouvrir leurs portes, le 18 mai dernier, sous des conditions très strictes. Cela suffira-t-il à combler les pertes ? Cela suffira-t-il à faire revenir le public ? David Courier en discute ce jeudi avec ses invités : Alexandra De Poorter, directrice des Musées royaux d’art et d’histoire, Claire Leblanc, directrice du Musée d’Ixelles, Louma Salamé, directrice de la Fondation Boghossian, et Lionel Jadot, plasticien et designer.

La contextualisation des œuvres d’art, suite aux récentes discussions autour des statues du roi Léopold II, a également été discutée sur le plateau.

